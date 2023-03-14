نائب رئيس جامعة العلوم الإسلامية الماليزية: الأزهر يخدم الإسلام والمسلمين

كتب لؤى على

أشاد الدكتور محمد راضي إبراهيم، نائب رئيس جامعة العلوم الإسلامية الماليزية، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف العلمية جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

وعبر نائب رئيس جامعة العلوم الإسلامية الماليزية خلال إلقاء كلمة الوفود الأجنبية المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الرابع لكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة «وسائل التواصل الحديثة بين المكتسبات الحضارية والثوابت الاجتماعية من منظور إسلامي» الذي يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن سعادته بالانتماء إلى مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، مشيرًا إلى أنه تعلم في جامعة الأزهر وتخرج في كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية، ومعه الكثير من أبناء ماليزيا أيضا تخرجوا في جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال في العالم.

وأوضح نائب رئيس جامعة العلوم الإسلامية الماليزية أن خريجي الأزهر يحظون بثقة كبيرة من المجتمع الماليزي، مشيرًا إلى أن الأزاهرة عوامل قوة داخل المجتمع الماليزي.