ميناء دمياط يستقبل السفينة ( COTINGA ) على متنها 71500 طن عدس وارد كندا

دمياط معتز الشربيني

استقبل ميناء دمياط ا لسفينة ( COTINGA ) والتي ترفع علم مالطا قادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 229 م و عر ض32 م بغاطس 14 م وعلى متنها شحنة من العدس تقدر بحوالي 71500 طن وارد كندا ، حيث ستقوم بتفريغ جزء من تلك الحمولة بالميناء .

هذا وقد وجه اللواء بحري أحمد حواش .. رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط باتخاذ كافة الإجراءات لتراكى السفينة على الرصيف المخصص لها وبدء أعمال التفريغ بأمان وفقاً لاشتراطات السلامة والمعايير البيئية.

يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال سفن البضائع العامة ذات الحمولات الضخمة.

كما أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25100 طن تشمل : 4417 طن يوريا و 3980 طن رمل و 2100 طن صويا و 1300 طن مولاس و 8400 طن كلينكر و 113 طن ليمون معبأ و 360 طن كحول و 4430 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60069 طن تشمل : 13374 طن قمح و 4746 طن فول و 472 طن عدس و 1652 طن خشب زان و 776 طن ابلاكاش و 16361 طن حديد و 13000 طن صويا و 9688 طن خردة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 803 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 469 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3307 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 78025 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 123902 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 20 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5751 شاحنة.