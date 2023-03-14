مصرع شخص سقط من الطابق الثالث بمسكنه ببنها

وتلقى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي بسقوط أحد الأشخاص من أعلى سطح مسكنه بقرية جزيرة بلي التابعة لدائرة مركز شرطة بنها.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "جمال س" في العقد الخامس من العمر نتيجة سقوطه من الطابق الثالث بمسكنه بقرية جزيرة بلي، بسبب اختلال توازنه، أثناء وجوده أعلى سطح مسكنه ما أدى إلى سقوطه، وتم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وانتدبت جهات التحقيق الطب الشرعى الذي حضر لمناظرة الجثة وصرحت بدفنه حيث شيع أهالي قرية جزيرة بلي أمس جثمانه لمثواه الأخير بمقابر أسرته، وسط حالة من الحزن بين الأهالى وأسرته وأصدقائه.

شهدت قرية جزيرة بلي التابعة لمركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، مصرع شخص فى العقد الخامس من العمر، نتيجة سقوطه من الطابق الثالث بمسكنه، وتم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.