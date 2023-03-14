محافظ كفر الشيخ يهنئ الطلاب لحصدهم 8 مراكز فى مسابقة آيسف على مستوى الجمهورية

كفر الشبخ – محمد سلمان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطلاب الحاصلين على 8 مراكز على مستوى الجمهورية فى مسابقة آيسفا لتي شهدتها مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، موجها التحية للطلاب وأسرهم، ولمشرفيهم، ووكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، محمد عبدالله.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنَّ القيادة السياسية تبذل جهودًا مستمرة لبناء الشخصية المصرية وتنشئة جيلٍ واعٍ مُحب لوطنه مبدع مبتكر مواكب للتكنولوجيا مُدركٍ لمكتسبات الوطن قادرٍ على رفع رايته في المستقبل القريب، مشيراً أن الدولة تعزز سبل البحث العلمي سعيًـا وراء مستقبل أفضل.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حصدت مديرية تعليم كفر الشيخ، العديد من الجوائز منها، جائزة أفضل منسق للعام الثانى على التوالى، لأحمد توفيق غازى، وجائزة أفضل فريق عمل ايسف كفر الشيخ، كما حصلت نور أحمد درويش، ومنة الله محمد دهب، الجائزة الكبرى فى الهندسة الطبية الحيوية والسفر للولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت نيرة محمد الزناتى، وياسمين ابراهيم محمود، على المركز الأول جمهورى فى مجال الطاقة الفيزيائية.

كما حصلت آلاء مصطفى سعيد، وملك أيوب أحمد، على المركز الأول جمهورى فى مجال الانظمة المدمجة، وحصلت روان علاء جوده، وسجى حسن محمد، المركز الثانى جمهورى فى مجال الكيمياء، كما حصلت ملك محمود رمضان، ومحمد السيد عبد السميع بالمركز الثانى جمهورى فى مجال الهندسة الطبية الحيوية، وأدم محمود رمضان، على جائزة خاصة افضل عرض تحت السن، جاء ذلك بحضور وائل الحداد، مدير المركز، وأحمد توفيق، المنسق العام لا يسيف بالمحافظة والمشرفين.



فوز طالبتين بمسابقة ايسف المقامة بمكتبة الاسكندرية



فوز طالبتين في المسابقة الدولية



جانب من المشاركين في مسابقة ايسف



فوز طالبتين في المسابقة الدولية من كفر الشيخ



فوز طلاب كفر الشيخ في مسابقة ايسف