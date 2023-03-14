محافظ شمال سيناء يوجه بترشيد الإنفاق الحكومى

شمال سيناء - محمد حسين

وجه الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بترشيد الإنفاق الحكومى في مختلف المديريات والمصالح الحكومية على مستوى المحافظة، وأكد المحافظ خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة التى عقدت برئاسته "وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، رؤساء مجالس المدن ، ومديري مديريات الخدمات والإدارات المركزية والإدارات المعنية بالديوان العام، بالإضافة الى رمضان سرحان عضو مجلس الشيوخ وعايدة السواركة عضو مجلس النواب" على مراعاة الاعتبارات التى تعيشها مصر ومختلف دول العالم.

وأشار المحافظ إلى صدور قرار باستثناء المنشآت غير السكنية من قرارات الاشتراطات البنائية وقواعد استخراج التراخيص والبناء طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك تيسيرا على الجهات.

وأعلن المحافظ عن تشكيل لجنة لإعادة النظر في القيمة الايجارية للوحدات المملوكة للمحافظة والوحدات التابعة السكنية أو المحال التجارية، وتحصيل تلك المتأخرات لتعظيم إيرادات الدولة.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من مشروعات الخط، خاصة ونحن بالقرب من الربع الأخير من العام المالى الجارى.. لافتا إلى إنشاء وحدة على مستوى المحافظة لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

واستعرض المحافظ ردود مختلف الوزارات على مطالب المحافظة خلال زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى المحافظة منتصف يناير الماضى في قطاعات : الطرق والتموين والإسكان والمالية وغيرها.

كما أشار المحافظ الى افتتاح معرض أهلا رمضان ومعرض كلنا واحد ومعرض الجوهرة بالاضافة الى المعرض الدائم لشركة الجملة، علاوة على المخزون الاستراتيجى الموجود لدينا، كما أن تلك المعارض ستظل مفتوحة الى عيد الفطر المبارك لتلبية احتياجات المواطنين ، وأن المخزون الاستراتيجى يكفى المحافظة.

وعلى هامش المجلس التنفيذى، تم تكريم أعضاء وحدة السكان بالمحافظة والفائزين في مسابقات : السياحة والبيئة والاذاعة.