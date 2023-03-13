افتتاح موسم الحصاد لإنتاج مدرسة زراعية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء موسم الحصاد الزراعة بمشتل مدرسة الشهيد المواطن محمد أيمن بكير الزراعية.

أوضح المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى بشمال سيناء أنه تم زراعة 10 أفدنة بينها 5 طماطم، 3 شعير، 2 كنتالوب.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، انه تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سير العمل بمدرسة آل جرير الإبتدائية بقرية الروضة برفقة الدكتور سليمان شميط مدير إدارة بئر العبد التعليمية.

وواصلت مديرية التربية والتعليم بشمال بتنفيذ الجلسات التوعوية لمشروع الحماية من تعاطى وإدمان المواد المخدرة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمدارس ادارتى العريش وبئر العبد، وتم استهداف( 7 )مدارس بعدد (1543) طالب (49) فصل، وهى مدارس الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية للغات،

25 يناير الرسمية للغات.

ومدارس ادارة العريش وهى مدرسة الشهيد الرائد رفيق عزت الاعدادية بنين، والشهيد طارق اسماعيل الاعدادية المشتركة، ومدارس ادارة بئر العبد، وهى العبد الاعدادية بنين، سلمانة الاعدادية المشتركة، العبد الثانوية المشتركة، وقامت ادارة الموهوبين والتعلم الذكى بالتنسيق والاشراف على تنفيذ الجلسات بالتعاون مع وحدة متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى بالمحافظة.

وسبق إطلاق تنفيذ الحملة، عقد اجتماعاً تنسيقياً لتفعيل مشروع الحماية من التعاطى وإدمان المواد المخدرة بمدارس شمال سيناء، والإتفاق على أن المدارس المستهدفة 68 مدرسة للمرحلتين الإعداديه والثانوية، وشارك فى الإجتماع التنسيقى، السيد العدل مشرف المحافظة لوحدة متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بشمال سيناء، ومروة عبدالعزيز مدير إدارة الموهوبين والمنسق العام لمديرية التربية والتعليم لمشروع الحماية من التعاطى وإدمان المواد المخدرة وعاصم السيد مسئول متابعة الموهوبين ومصطفى هريدى مسئول التعلم الذكى وإيمان عبدالعظيم مسئول الموهوبين.