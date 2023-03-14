السفير الألمانى يتفقد مركز خدمة المواطنين بدار السلام سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد السفير الألماني فرانك هارتمان، منذ قليل، مركز التطوير التكنولوجى لخدمة المواطنين بنجع العزبة بقرية أولاد يحى بمركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واستمع السفير الألمانى إلى شرح مفصل حول مكونات المبنى والخدمات التى يقدمها للمواطنين بالقرية من خلال سياسة الشباك الواحد من أجل تسهيلات الإجراءات وضمان الشفافية، وسرعة إنهاء الإجراءات بما يكفل كافة حقوق الإنسان فى الحصول على الخدمات الحكومية.



هذا وقد بدأ السفير جولته بمحافظة سوهاج صباح اليوم من خلال زيارة معبد ابيدوس بالبلينا جنوب محافظة سوهاج، واستمع السفير إلى شرح مفصل حول المعبد وتاريخه والأحداث التى مرت به، حيث أبدى إعجابه الشديد بالحضارة المصرية، وما تحويه من أسرار، وذلك بحضورالنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وألفت المزلاوى وانسى نعيم ونور ابوستيت والدكتور محمود أبوالخير ولطفى محمد على ريس مدينة بالبلينا وذلك على هامش زيارته للمحافظة، والتي تستمر ثلاثة أيام حتى الأربعاء 15 مارس الجاري؛ لزيارة المناطق السياحية والأثرية، وبعض مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز دار السلام، وتفقد عددا من المدارس المهتمة بتدريس اللغة الألمانية.

كان السفير قد التقى اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بمكتبه أمس، ورحب به على أرض سوهاج، متمنيا له زيارة سعيدة، مؤكدا على أهمية التعاون بين الدولتين فى مختلف المجالات، وأن سوهاج ترحب بالزيارات والمبادرات التي تهدف الى تحقيق التنمية والتعاون الثقافي، وتبادل الخبرات، من خلال نقل ما يلائم المجتمع المصري من ثقافات وخاصة من الشعوب التى ترتبط بصداقة قوية مع الشعب المصرى وهو ما تتميز به العلاقة بين الشعبين المصرى والالمانى .



من جانبه، أعرب السفير الألمانى عن شكره على حفاوة الإستقبال، مشيدا بالوضع التنموى للمحافظة، وما تتمتع به سوهاج من مشروعات للبنية التحتية الجيدة ومقومات التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن زيارته تهدف إلى تقديم الخدمة المجتمعية لمحافظة سوهاج خاصة، ومحافظات الصعيد بصفة عامة، ايمانا بدور السفارة الالمانية فى دعم المجتمع المصرى ككل .



الجدير بالذكر أن زيارة السفير الألماني لسوهاج تستهدف، زيارة الأماكن السياحية "متحف سوهاج القومي، والدير الأحمر، وكذلك عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز دار السلام، وزيارة عدد من المدارس التي تدعم تدريس اللغة الألمانية في سوهاج، منها " مدرسة "سيتي سكول سوهاج"، إحدى المدارس الشريكة في مبادرة "المدارس - شركاء المستقبل"، والتي تحظى بدعم من معهد جوته فيما يتعلق بتعزيز وتوسيع قاعدة تعليم اللغة الألمانية، وزيارة مدرسة "عرب العطيات البحرية" وهي مدرسة مصرية خالصة بادرت بتعليم اللغة الألمانية كلغة أجنبية.



















