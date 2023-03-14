محافظ الأقصر يستقبل وفد وزارتى التنمية المحلية والزراعة بإسنا وأرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، وفد وزارتي التنمية المحلية، والزراعة المكون من الدكتور حسام راشد نائب رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، والمهندس بدر مصطفى مدير المتغيرات المكانية بوزارة التنمية المحلية، ومحمد حسن لطفى مسئول ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة بوزارة التنمية المحلية.

وتم عقد اجتماع بالديوان العام برئاسة محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، بحضور هدى المغربي السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، والمهندس رفعت محمد عيد مدير مديرية الزراعة، والمهندس النجار أبو الحجاج أمين مدير حماية الأراضى بمديرية الزراعة، والمهندسة هناء العربى مدير المتغيرات المكانية بالمحافظة، ومسئولي الإدارات الزراعية وحماية الأراضى بالمراكز والمدن والجهات المعنية الأخرى.

وقام وفد وزارة التنمية المحلية، ووزارة الزراعة، ومدير المتغيرات المكانية بالمحافظة بجولة ميدانية لمراكز ومدن إسنا وأرمنت والقرنة وذلك للمتغيرات المكانية والتعدى على الأراضى الزراعية بحضور رؤساء المراكز والمدن ومعاونيهم، و مسئولي مديرية الزراعة، و حماية الأراضى بمديرية الزراعة ومعاونيهم.

وفي ختام جولة الوفد بالمحافظة، أكدوا على ضرورة التصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية ومنعها في مهدها والحفاظ على الرقعة الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد حالات التعدي وتفعيل القانون والقرارات المنظمة في هذا الشأن وتعاون جميع أجهزة الزراعة والوحدات المحلية وباقي الجهات المعنية بالمحافظة للتصدي لأي حالة تعدي علي الأرض الزراعية وسرعة الرد على أي متغير يتم رصده وموقفه القانوني، كما أشادوا بالدور المبذول بوحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام والوحدات الفرعية بالمراكز والمدن حيث تعدت نسبة الإنجاز 96 % .

كما أوضح محمد حسن لطفى - مسئول ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة بوزارة التنمية المحلية، أنه تم الوقوف على المعوقات التى تواجه المحافظة بملف تقنين أراضى الدولة وتذليلها وقد تلاحظ أثناء الزيارة كم المجهود الذي تقوم به المحافظة بملف التقنين حيث أن نسبة الإنجاز قد تعدت 70% وهذا مؤشر على نجاح منظومة العمل بملف التقنين تحت إشراف محافظ الأقصر .



جانب من جولات وفد وزاتى التنمية المحلية والزراعة



لقاء وفد وزاتى التنمية المحلية والزراعة مع أهالى محافظة الأقصر



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