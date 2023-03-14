محافظ أسوان يتابع الأسبوع المائى ضمن الاحتفال باليوم العالمى للمياه.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، أنشطة وفاعليات الأسبوع المائى مارس 2023، ضمن الاحتفال باليوم العالمى للمياه في الفترة من 10 إلى 16 مارس، تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، وتواكباً مع الحملة القومية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة ضمن أهداف التنمية المستدامة، 2030.

أكد اللواء أشرف عطية، فى بيان صحفى، أهمية تكثيف حملات التوعية والأنشطة لإبراز كافة السبل الهادفة لترشيد استهلاك المياه، ولاسيما أن ذلك يعتبر عمل دينى ووطنى، ويتطلب منا جميعاً توحيد الجهود والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على كل نقطة مياه، مشيراً إلى أن هذا الاحتفال يأتى فى ظل ما توليه الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة من اهتمام لترشيد استخدام المياه، علاوة على تعظيم الاستفادة منه سواء بإنتاج الطاقة الكهربائية أو استصلاح الأراضى الزراعية لإنتاج وتوفير الغذاء.

من جانبه، أوضح يحيى أبوزيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أن فاعليات الأسبوع المائى شملت تنظيم العديد من الأنشطة منها قوافل مائية خدمية بمختلف مدن ومراكز المحافظة لتقديم كافة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، بجانب حملات توعية ونظافة عامة وتجميل وأنشطة مدرسية وألعاب تفاعلية، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية وهم المشروع السويسرى " برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر والممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية، ووزارة التنمية المحلية و الأزهر الشريف، والكنيسة و الأوقاف، و التربية والتعليم ، والشباب والرياضة، والصحة والتضامن الإجتماعى،علاوة على جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وأشار، إلى أن ذلك ياتى ضمن الخطة القومية لترشيد استهلاك المياه والذى تضمن قيام فرق توعية من الشركة لاستقصاء الرأى وقياس مدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة من الشركة ووصولها بالجودة المنشودة، علاوة على تنظيم رحلات مدرسية لمحطات ومرافق الشركة لتوصيل رسالة لترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، فضلاً عن مشاركة فرقة منيب التراثية بقيادة فتحي منيب بأغانى هادفة منها أغنية " حاسب على المية يا عم خليل ".

وأضاف يحيى أبوزيد أن فعاليات الحملة تضمنت العديد من أنشطة التوعية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية ورواد المكتبات وبيوت الثقافة، بجانب عقد الندوات بالجمعيات الأهلية مع تنظيم ورش عمل لتدريب السيدات على أعمال السباكة الخفيفة وصيانة الأدوات الصحية، وصيانة التالف منها بالمصالح الحكومية، بالإضافة إلى تنظيم دورى لكرة القدم للشباب.

وأشار إلى أن الأنشطة تضمنت أيضاً إلقاء خطبة جمعة موحدة على مستوى مساجد محافظة أسوان حول ترشيد استهلاك المياه بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، وأيضاً دروس دينية بالمساجد وعظات بالكنائس عن ترشيد استهلاك مياه الشرب.