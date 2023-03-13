"العليا لتنمية الثروة السمكية" تقرر إغلاق بحيرة ناصر أمام حركة الصيد لمدة شهر

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

قررت اللجنة العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتطبيق الغلق الكامل للبحيرة بداية من منتصف إبريل القادم ولمدة شهر على أن يسبق ذلك مخاطبة الجهات المسئولين عن تأمين المسطح المائى وتوافر كافة الإمكانيات والضوابط والإجراءات اللازمة لإنجاح فترة منع الصيد والراحة البيولوجية، وبما يحافظ على المخزون السمكى والعائد الاقتصادى المرجو بزيادة الإنتاج من الأسماك الأورجنيك عالية الجودة، وأيضاً العوائد المعيشية المرجوة لحوالى 22 ألف صياد.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة العليا الـ17، بحضور اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بجانب اللواء أشرف فؤاد السكرتير العامة، والعميد علاء رماح مقرر اللجنة والمشرف على تنمية البحيرات والثروة السمكية بجنوب الصعيد، بالإضافة لمسئولى وممثلى الهيئات التنفيذية والجهات الأمنية، فضلاً عن رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين.

وأثناء الاجتماع استعرضت اللجنة الإشرافية العليا معدلات الإنتاج السمكى والذى شهد زيادة فى كمية الأسماك الطازجة للعام الحالى للصيد فى الفترة من أول يوليو 2022،وحتى تاريخه بنسبة 30 %،و بكمية قدرها 7 ألاف طن بعد وصول الإنتاج إلى 25 ألف طن، بالإضافة إلى أكثر من 127 ألف صفيحة من الأسماك المملحة، فى حين كان فى العام السمكى الذى سبقه 18 ألف طن، بينما زادت نسبة المضبوطات من الأسماك بنسبة 70 % وبواقع 20،6 طن.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير آليات العمل وتنمية الثروة السمكية بجميع البحيرات والمسطحات المائية.