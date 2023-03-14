مايك بنس يسخر من وزير النقل بسبب "إجازة الأبوة".. والبيت الأبيض يطالبه بالاعتذار

كتبت: نهال أبو السعود

طلب البيت الأبيض من مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق الاعتذار عن تصريحاته بأن وزير النقل بيت بوتيجيج قد ذهب في "إجازة ابوة"، قائلا إن ما قاله بنس كان تصريح "غير مناسب ومسيء".

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في بيان: "نكتة نائب الرئيس السابق المعادية للمثليين عن الوزير بوتيجيج كانت مسيئة وغير مناسبة، خاصة لأنه عامل النساء اللاتي يعانين من اكتئاب ما بعد الولادة كخطأ يجب أن يعتذر للنساء، الذين يحق لهم أن يعاملوا بكرامة واحترام."

قالت شبكة سي ان ان الأمريكي إن بنس ألقى ملاحظاته خلال حفل عشاء في واشنطن وهو حدث سنوي يجمع أبرز الصحفيين في المدينة والمسئولين الحكوميين.

قال نائب الرئيس السابق ساخرًا أنه إذا لم يترشح الرئيس جو بايدن لإعادة انتخابه ، "فهناك بيت بوتيجيج ، وهو صديق قديم لى"، وتابع: "عندما ولد طفلا بيت ، أخذ إجازة أمومة لمدة شهرين ، حيث تقطعت السبل بآلاف المسافرين في المطارات، وأغلق نظام الحركة الجوية ، وكادت الطائرات تصطدم في الجو.. أعنى، بيت بوتيجيج هو الشخص الوحيد في تاريخ البشرية الذي أنجب طفلاً وجميعنا نعاني من اكتئاب ما بعد الولادة."

رد مارك شورت ، رئيس موظفي بنس على بيان بايدن البيت الأبيض بواحد من جانبه ، قائلاً إن على الإدارة "يجب أن تجنيب أمريكا الغضب الزائف" وأنه "سيكون من الحكمة التركيز بشكل أقل على استرضاء الشرطة المستيقظة و التركيز بشكل أكبر على إخفاقات البنوك ، وتصادم الطائرات تقريبًا في الجو ، وخروج القطارات عن مسارها ، واستمرار أزمة سلسلة التوريد".

خلال العشاء ، قام بنس أيضًا بالهجوم على بايدن وتوقع العديد من الجمهوريين الترشح للرئاسة في عام 2024 ، حتى أنه وجه بعض التعليقات الناقدة إلى رئيسه السابق ، دونالد ترامب.