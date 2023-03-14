اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 مارس 2023 03:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

لجنة التحقيق الدولية حول سوريا تنتقد تعامل أطراف النزاع مع تداعيات الزلزال

الثلاثاء، 14 مارس 2023 03:00 ص
لجنة التحقيق الدولية حول سوريا تنتقد تعامل أطراف النزاع مع تداعيات الزلزال الأمم المتحدة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتقدت لجنة التحقيق الأممية الدولية حول سوريا تعامل أطراف النزاع في سوريا خلال الأشهر التي سبقت الزلازل الأكثر تدميرا الذي ضرب المنطقة، وفي أعقابه، مشيرة إلى أن الاستجابة لمواجهة تداعيات الزلزال شهدت إخفاقات إضافية أعاقت وصول المساعدات العاجلة والمنقذة للحياة إلى شمال غرب سوريا.
 
وقالت اللجنة - فى تقرير لها بجنيف: "إن الإخفاقات شملت الحكومة والأطراف الأخرى في الصراع، وكذلك المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والذين فشلوا في التوصل إلى اتفاق حول وقف الأعمال العدائية فورا، وفشلوا في السماح بالمساعدات المنقذة للحياة وتسهيلها من خلال أي طريق متاح".
 
وشدد رئيس اللجنة باولو بينيرو على أن السوريين يحتاجون الآن إلى وقف شامل لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل ليكون المدنيون، بمن فيهم عمال الإغاثة، بأمان، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن تكون اللجنة تحقق الآن في هجمات جديدة حتى في نفس المناطق التي دمرتها الزلازل بسبب قسوة واستخفاف أطراف النزاع، وبما في ذلك الهجوم الإسرائيلي الذي ضرب الأسبوع الماضي مطار حلب الدولي، وهو معبر للمساعدات الإنسانية.
 
ومن جانبه قال مفوض اللجنة هاني مجلي، إن اللجنة تحقق حاليا في عدة مزاعم عن تعمد أطراف النزاع عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة وأضاف أنه مع تزايد المساعدات الآن فقد أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى موافقة الأطراف على تسليم الإغاثة الإنسانية بشكل محايد ودون عوائق إلى المحتاجين، سواء عبر الحدود أم عبر خطوط النزاع.
 
وأوضحت اللجنة، في تقريرها، أنها وثقت تزايد انعدام الأمن في درعا والسويداء وحماة، وكذلك استمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري، مبينة أن الانتهاكات شملت انتهاكات لحقوق الملكية وإجراءات مصادرة وحظر للوصول إلى الممتلكات.
 
وأصدرت اللجنة تقريرها قبيل الذكرى السنوية الـ12 للأزمة السورية لتوثيق الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2022، وسوف تقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دروته الـ52 في جنيف يوم 21 مارس الجارى.

زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة