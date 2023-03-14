كيفية الإبلاغ عن التلاعب فى الأسعار واحتكار السلع والغش التجارى بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

أطلقت محافظة أسيوط مبادرة خليك إيجابى وذلك لتوعية المواطنين بحقوقهم، للإبلاغ عن أية ممارسات تتعلق بالتلاعب فى الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى وذلك لمواجهة جشع التجار، ومحتكرى السلع الغذائية فى ظل تضارب الأسعار، وتفاوتها بين التجار وقيام بعض التجار برفع الأسعار دون السعر الحقيقى للسلعة.

وأعلنت محافظة أسيوط عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة، (2135858 / 088) ورقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.