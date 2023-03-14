قوافل الخير تعبر أنفاق قناة السويس فى طريقها لسيناء قبل شهر رمضان.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

انطلقت قوافل الخير من وزارة الداخلية محملة بأطنان من الأغذية عابرة قناة السويس في طريقها لأرض الفيروز، ضمن مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي توفر أغذية مخفضة لأهالي سيناء.

وأعرب أهالي سيناء عن خالص تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الأغذية لهم بأسعار مخفضة، بكميات كبيرة قبل شهر رمضا الكريم.

وأطلقت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية لدعم أهالينا وذلك بمناطق (العريش – الشيخ زويد – بئر العبد) بمحافظة شمال سيناء، تم إقامة (معرضاً) على مساحة كبيرة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء يتم خلاله طرح عدد من السلع الغذائية وغير الغذائية والسلع المعمرة والسجاد والمفروشات.. بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وتم الدفع (بسيارات) محملة بمختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا سيارات مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات الشرطية التى تقدمها قطاعات الوزارة.

وتولي وزارة الداخلية اهتماما خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.