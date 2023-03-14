فصل الكهرباء عن عدد من المناطق بمدينة بنى سويف لصيانة المغذيات اليوم

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه قد تقرر فصل التيار عن عدد من المناطق والشوارع والأماكن بمدينة بنى سويف اليوم الثلاثاء، ولمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمغذيات التى تخدم تلك المناطق.

وبحسب بيان القطاع، سيتم قطع الكهرباء: اليوم الثلاثاء" عن مناطق (جزء من طريق السادات، مستشفى الدعوة، منطقة محى الدين، موقف محى الدين، مدينة الحرفيين، أبراج الأوقاف، التأمينات، المبنى الإدارى للأوقاف مدرسة السيدة خديجة الثانوية، خلف أبراج الأوقاف، عزبة الصفيح، مبنى التطوير)، وغداً الأربعاء عن مناطق( حلمى الملط من طريق السادات، جزء من منطقة عزبة الصفيح من حلمى الملط، نهاية شارع حاتم رشدى)، والخميس عن مناطق( خلف مصنع الثلج، جزء من طريق السادات، منطقة القنادلة الطريق الدائرى، حديقة النيل، نادى القضاه نادى المهندسين، رنين، نادى الطلائع، قاعة قصر البارون).

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.