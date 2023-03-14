اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 مارس 2023 09:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"غواصة الكوكايين".. البحرية الكولومبية تضبط 2.6 طن مخدرات فى المحيط الهادئ

الثلاثاء، 14 مارس 2023 09:24 ص
"غواصة الكوكايين".. البحرية الكولومبية تضبط 2.6 طن مخدرات فى المحيط الهادئ البحرية الكولومبية تصادر الغواصة
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر عناصر من البحرية الكولومبية على غواصة محملة بكميات هائلة من المخدرات قدرت قيمتها بنحو 88 مليون دولار.

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، إذا كانت البحرية الكولومبية، مثل غيرها من أجهزة إنفاذ القانون حول العالم تتوقع أن يقدم المهربون على تهريب المخدرات عبر السفن، فإن هذه الوسيلة، أى الغواصة، تبدو غريبة للغاية.

وعثر عناصر البحرية على جثتين داخل الغواصة وقدموا علاجا منقذا للحياة لشخصين آخرين كانا على متنها.

وصادرت بحرية كولومبيا الغواصة التي يبلغ طولها 14 مترا في المحيط الهادئ.، وكانت تحمل 2.6 طن من مادة الكوكايين المخدرة.

ونشرت شريط فيديو يظهر عناصرها وهم يخرجون كميات من المواد المخدرة من الغواصة.

وعلقت صحيفة "نيويورك بوست" على الفيديو، وقالت وكأنه مشهد من مسلسل "ناركوس" الأمريكي الكولومبي الذي تدور قصته حول عالم المخدرات.

وقالت وزارة الدفاع الكولومبية إن يبدو أن حادثا وقع على متن الغواصة أدى إلى توليد غازات سامة من الوقود، وهو ما قاد إلى مقتل وإصابة من هم على متنها.

وفي وقت لاحق، نقل الشخصان الناجيان والجثتان إلى مكتب تحقيق فني مرتبط بمكتب المدعي العام.

وتقول بوجوتا إن بحريتها تبذل جهودا كبيرة لمنع تهريب المخدرات، مشيرة إلى أنها صادرت 6 ملايين جرعة مخدرات.

 


كولومبيا

البحريه الكولومبيه

كوكايين

مخدرات

غواصه الكوكايين



الموضوعات المتعلقة

جدل فى كولومبيا بعد اتهام نجل الرئيس بتلقى أموالا من مهربى المخدرات

الثلاثاء، 07 مارس 2023 10:48 ص

رئيس كولومبيا يجرى أول تعديل حكومى ويقيل 3 مسئولين بسبب الإصلاحات

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 09:22 ص

كولومبيا: حذرنا من مرور منطاد التجسس الصينى عبر المجال الجوى

الأحد، 05 فبراير 2023 12:37 م

كولومبيا: لم نتوصل إلى اتفاق بشأن شراء مقاتلات "رافال" الفرنسية

الأربعاء، 04 يناير 2023 08:00 ص

كولومبيا تعتقل 12 شخصا بتهمة محاولة تهريب المخدرات إلى أوروبا

الأحد، 24 يوليو 2022 09:48 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة