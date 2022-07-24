كولومبيا تعتقل 12 شخصا بتهمة محاولة تهريب المخدرات إلى أوروبا

كتبت ـ فاطمة شوقى

ألقت السلطات الكولومبية القبض على 12 شخصا بعد أن تلقت تحذيرات من الإنتربول لتهريب شحنة مخدرات تم إخراجها من خلال موانئ البلاد وتذهب إلى أوروبا، وخاصة ألمانيا، حسبما قالت إذاعة "ار بى بى " الكولومبية.

وأشارت الإذاعة إلى أن السلطات الكولومبية أكدت أن العصابة حاولت إخراج المخدرات عبر موانئ البلاد إلى أوروبا ، في حاويات.

وكجزء من التحقيق، صادرت السلطات 3891 كيلو جراماً من هيدروكلوريد الكوكايين من هذه العصابة التي كانت داخل حاوية متجهة إلى ميناء هامبورج في ألمانيا ، وسيتم نقل هذه الحاوية إلى سفينة كانت على وشك الرسو في الميناء، و حدثت حالة أخرى تتعلق بهؤلاء الأشخاص في ميناء بارانكويلا، حيث تم العثور على 501 كيلو جرام من الكوكايين.

وكانت مدينة أنتيوكيا الكولومبية قررت القضاء على حوالى طن من الماريجوانا وقامت بحرقه إلا أن الحريق خرج عن السيطرة ووصل الدخان إلى المناطق السكنية مما أدى إلى تخدير الآلاف من سكان المدينة.

وبسبب حالة المناخ والذى تميز بوجود رياح قوية ، انتشر الدخان بشكل سريع إلى جميع أرجاء المدينة ووصوله إلى المناطق السكنية، وقامت بحرق كميات كبيرة من الماريجوانا مع خروج الحريق عن السيطرة، وهو ما أدى إلى تخدير آلاف الأشخاص في المدينة.

واشتكى العديد من السكان اشتكوا بشعورهم بالدوار وتعرضوا للقئ نتيجة استنشاق دخان حرق الماريجوانا، الذى انتقل من ثكنات بيدرو نيل أوسبينا العسكرية إلى المناطق السكنية في مدينة أنتيوكيا.