غلق 10 منشآت و124 محضرا متنوعا و726 حالة إشغال متنوعة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أى ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأستمرار حملات الرقابة علي الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهي الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق او إخفاء السلع مؤكدا علي طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.

وتنفيذا لذلك؛ قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحلات والصيدليات وإزالة الإشغالات إستهدفت جرين بلازا وسموحة بدءا من طريق 14 مايو حتى شارعي النصر والهيلتون وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 6 منشأت وإعدام 5 كيلو مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتحرير 54 محضر متنوع، والتحفظ على 155 حالة إشغال متنوع وتحصيل مايقرب من 8 آلاف جنيه مديونيات.

وشن حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية شملت الحملة شارع جمال عبد الناصر وشارع الصاع عبد السلام وأسفرت الحملة عن تحصيل غرامات فورية تقدر ب31 ألف جنيه وتحرير 56 محضر متنوع والتحفظ على عدد 30 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لمراقبة الأسواق وإزالة الإشغالات والتعديات من حرم الطريق العام شملت شوارع الصفا والمروة ومتفرعاته ، ٣٠ ابو كمال ، ٤٥ قبلي وبحري ، طريق الكورنيش، العصافرة قبلي وأسفرت الحملة عن غلق عدد 4 منشأت والتحفظ علي 541 حالة إشغال متنوع وتحرير عدد 10 محاضر متنوعة وتحرير 43 إنذار ، وفرض غرامات فورية تقدر ب 22 ألف جنيه.

وقام مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير حملة مكبرة للتفتيش على المحال العامة والصيدليات بنطاق المركز أسفرت الحملة عن تحرير عدد 4 محاضر متنوعة وفرض غرامات فورية تقدر ب 8 آلاف جنيه.