محافظة الإسكندرية تعلن عن مناقصات ومزايدات علنية.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح العمليات الآتية فى مناقصات عامة، كالتالى:

جلسة يوم الإثنين 27/ 3/ 2023

1- عملية توريد الزيوت وخدمة غيار الزيوت والغسيل والتشحيم لسيارات الأوناش والبيك آب والصالون والموتوسيكلات والاسكوترات وسيارات تعليم القيادة للمواطنين التابعين لإدارة المرور.

- قيمة التأمين المؤقت 17 ألف جنيه

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

جلسة يوم الثلاثاء 28/ 3/ 2023

2- عملية توريد الأدوات الكتابية والمكتبية للديوان العام والإدارات التابعة له.

- قيمة التأمين المؤقت 5 آلاف جنيه

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

جلسة يوم الأربعاء 29/ 3/ 2023

3-عملية توريد احتياجات الديوان العام والجهات التابعة له من المستديم العمومى والملتهب العمومى.

- قيمة التأمين المؤقت 4 آلاف جنيه

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها

ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادى الاتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، رقم تليفون وفاكس/ 034234140

كما يمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل، ويسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط، يسدد التأمين النهائى لكل عملية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات بنسبة 5 % من قيمة العملية.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

على أن يكون آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات فى المواعيد المحدد أعلاه.