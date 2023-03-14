غلق كوبرى أحمد عرابى اتجاه الدائرى جزئيًا لمدة 7 أيام بسبب أعمال تطوير

كتب عبد الرحمن سيد

بدأت إدارة المرور، في غلق جزئي لكوبري أحمد عرابي بالتناوب بالإتجاه القادم من ميدان سفنكس وشارع أحمد عرابي اتجاه الطريق الدائرى لمدة 7 أيام لرفع كفاءة وصيانة الفواصل العرضية.

وقال مصدر أمنى، أنه في اطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الفواصل العرضية والطولية الخاصة بكوبرى أحمد عرابى بالإتجاه القادم من ميدان سفنكس وشارع أحمد عرابي إتجاه الطريق الدائرى القوس الغربي والمسندة إلى شركة المقاولون العرب، لذا يستلزم الأمر إجراء غلق جزئى لكوبرى أحمد عرابى "بالتناوب" بالإتجاه المشار إليه وذلك لمدة 7 أيام إبتداءً من صباح يوم الثلاثاء وحتى الساعة 5 صباح يوم الإثنين الموافق 20/3/2023 م، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة وقامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.