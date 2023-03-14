عائدات قناة السويس تسجل 23 مليار جنيه فى يناير الماضى فقط

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عائدات قناة السويس لمستوى قياسي جديد مع بداية العام الجارى، حيث حققت عائدات القناة نحو 23 مليار جنيه في شهر يناير الماضي، بينما كانت نحو 18.2 مليار جنيه في شهر ديسمبر عام 2022 بزيادة بلغت نحو 4 مليارات و800 مليون جنيه.

وكانت بيانات الجهاز رصدت إغلاق عائدات القناة عند مستوى بلغ 18.2 مليار جنيه في شهر ديسمبر الماضي، لتتجاوز بذلك المستوى المسجل في شهر نوفمبر السابق له وكان 17.3 مليار جنيه، وذلك بفضل السياسة التي اتبعتها هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية التي ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية.

وقدرت عائدات قناة السويس العام الماضى 2022 بواقع 7 مليارات و932 مليون دولار، مقابل 6 مليارات دولار العام السابق له 2021، وفقا للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، كما توقع العام المقبل تحقيق عائد فوق 8 مليارات دولار.

وعزا الفريق أسامة ربيع ما تشهده القناة تحقق طفرات غير مسبوقة في الوقت الحالي، رغم الأزمة العالمية القائمة إلى السياسة المرنة والدراسات التسويقية التي قدمت من خلالها تخفيضات من 45% إلى 75% لسفن الساحل الشرقى الأمريكى تحديدا ، لافتا إلى أن تجارة الحاويات حققت خسائر في الوقت الذى حققت فيه الهيئة زيادة 8%.