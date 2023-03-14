اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 مارس 2023 12:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب جامعة القناة يرسمون أحلامهم بالفرشاة بمسابقة "كونفوشيوس القناة"

الثلاثاء، 14 مارس 2023 11:18 ص
طلاب جامعة القناة يرسمون أحلامهم بالفرشاة بمسابقة "كونفوشيوس القناة" معهد كونفوشيوس
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن استعداد معهد كونفوشيوس القناة للمشاركة بمسابقة الرسم بعنوان "حلمي" للتعبير عن أحلام الطلبة واهتماماتهم بمجال الفضاء وذلك بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة.

وأكد مندور على دور معهد كونفوشيوس فى تعميق العلاقات المصرية الصينية، ونشر الثقافة واللغة الصينية بين الشعوب، وموضحا كذلك على أهمية الأنشطة الطلابية ودورها فى دعم العملية التعليمية، وتنمية روح الابتكار والإبداع لدى الطلاب، وخلق كوادر شبابية تملك مقومات القيادة، وطاقات العمل المبدع الخلاق.

ويتم خلال مسابقة "حلمي" دعوة الطلاب لرسم آمالهم وأحلامهم بالفرشاة، على أن تدخل افضل 10 أعمال مشاركة إلى محطة الفضاء الصينية تيان جونج على متن مركبة الفضاء الصينية، ويتم عرضها على منصات التواصل الاجتماعى العالمية فى عام 2023، مع تقديم الجوائز المالية والكؤوس للفائزين بالمراكز الأولى.

وتسلم أعمال الطلاب المشاركين إلى سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية بالزمالك بالقاهرة قبل يوم 20 مارس الحالى، وإرسال نسخة المسح الضوئى سكان لأعمال الرسم مع استمارة التسجيل على الإيميل، ولا يوجد حد لمادة الورق بالرسم، وتتحدد مواصفات الورق ألا يتجاوز  A3، ولا يزيد طولها عن 420 مم، وعرضها 297مم.

يذكر أن مسابقة الرسم "حلمي" تنظمها أمانة لجنة المتابعة لمنتدى التعاون الصينى الأفريقى، والمكتب الصينى لهندسة الفضاء المأهول، وهى تدعو الشباب المصرى لتسجيل آمالهم وأحلامهم بالفرشاة والمساهمة بفاعلية فى المسابقة، والصين كصديق جيد للشعب الأفريقى والشعب المصرى مستعدة لتحقيق الحلم الأفريقى بنشاط فى الطيران إلى الفضاء الشاسع، على أن يختار الجانبان الصينى والأفريقى بشكل مشترك الفائزين بواقع 10 فائزين بالجائزة الأولى، و15 فائز بالجائزة الثانية، و25 فائز بالجائزة الثالثة.
تتم مشاركة طلاب الجامعة بمسابقة "حلمى" بإشراف الدكتور حسن رجب المدير التنفيذى لمعهد كونفوشيوس، والدكتور يانج تينجونج المدير الصينى للمعهد.


الاسماعيلية

جامعة قناة السويس

جامعة القناة

السفارة الصينية

مسابقة حلمى



الموضوعات المتعلقة

طلاب من أجل مصر تنظم ندوة "الشباب والتصدى لفكر الإلحاد" بجامعة قناة السويس

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:28 م

مجلس جامعة قناة السويس يُوجه بتكثيف القوافل الطبية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:29 م

كلية العلوم جامعة قناة السويس تستضيف لجنة ترقية أعضاء هيئة التدريس

الأحد، 26 فبراير 2023 10:09 ص

رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارا بتعيين مدير جديد لمعهد كونفوشيوس

الثلاثاء، 10 يناير 2023 05:42 م

تركيب قطع المياه الموفرة ورسم جرافيتي ضمن فاعليات الأسبوع المائي فى المنوفية

الثلاثاء، 14 مارس 2023 10:25 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة