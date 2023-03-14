طلاب جامعة القناة يرسمون أحلامهم بالفرشاة بمسابقة "كونفوشيوس القناة"

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن استعداد معهد كونفوشيوس القناة للمشاركة بمسابقة الرسم بعنوان "حلمي" للتعبير عن أحلام الطلبة واهتماماتهم بمجال الفضاء وذلك بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة.

وأكد مندور على دور معهد كونفوشيوس فى تعميق العلاقات المصرية الصينية، ونشر الثقافة واللغة الصينية بين الشعوب، وموضحا كذلك على أهمية الأنشطة الطلابية ودورها فى دعم العملية التعليمية، وتنمية روح الابتكار والإبداع لدى الطلاب، وخلق كوادر شبابية تملك مقومات القيادة، وطاقات العمل المبدع الخلاق.



ويتم خلال مسابقة "حلمي" دعوة الطلاب لرسم آمالهم وأحلامهم بالفرشاة، على أن تدخل افضل 10 أعمال مشاركة إلى محطة الفضاء الصينية تيان جونج على متن مركبة الفضاء الصينية، ويتم عرضها على منصات التواصل الاجتماعى العالمية فى عام 2023، مع تقديم الجوائز المالية والكؤوس للفائزين بالمراكز الأولى.



وتسلم أعمال الطلاب المشاركين إلى سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية بالزمالك بالقاهرة قبل يوم 20 مارس الحالى، وإرسال نسخة المسح الضوئى سكان لأعمال الرسم مع استمارة التسجيل على الإيميل، ولا يوجد حد لمادة الورق بالرسم، وتتحدد مواصفات الورق ألا يتجاوز A3، ولا يزيد طولها عن 420 مم، وعرضها 297مم.



يذكر أن مسابقة الرسم "حلمي" تنظمها أمانة لجنة المتابعة لمنتدى التعاون الصينى الأفريقى، والمكتب الصينى لهندسة الفضاء المأهول، وهى تدعو الشباب المصرى لتسجيل آمالهم وأحلامهم بالفرشاة والمساهمة بفاعلية فى المسابقة، والصين كصديق جيد للشعب الأفريقى والشعب المصرى مستعدة لتحقيق الحلم الأفريقى بنشاط فى الطيران إلى الفضاء الشاسع، على أن يختار الجانبان الصينى والأفريقى بشكل مشترك الفائزين بواقع 10 فائزين بالجائزة الأولى، و15 فائز بالجائزة الثانية، و25 فائز بالجائزة الثالثة.

تتم مشاركة طلاب الجامعة بمسابقة "حلمى" بإشراف الدكتور حسن رجب المدير التنفيذى لمعهد كونفوشيوس، والدكتور يانج تينجونج المدير الصينى للمعهد.