طقس قنا.. سقوط أمطار خفيفة والمحافظة ترفع درجة الاستعداد القصوى

شهدت مناطق في محافظة قنا سقوط أمطار خفيفة مع طقس غائم جزئيًا على معظم الأنحاء داخل مدن وقرى المحافظة وانخفاض في درجات الحرارة.





وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار فرص سقوط الأمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناه وشمال ووسط الصعيد، يصاحبها سماع دوى الرعد على بعض المناطق، وتقل حدة الأمطار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري لتكون خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، ويزيد نشاط الرياح من الإحساس ببرودة الطقس.



وكان أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، رفع درجة الاستعدادات القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة خلال الـ 3 أيام المقبلة، وذلك وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقال محافظ قنا، إنه تم تفعيل غرفة العمليات بالديوان العام للمحافطة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لمتابعة ما يتم من أحداث والتعامل معها بشكل فورى، موجها بإرسال تقارير يومية إلى وزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظة.

وشدد محافظ قنا، على مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية وكذلك معدات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي حدث طارئ بهدف الحد من الخسائر المحتملة، كما وجه بضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة لاسيما شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المرور ومديرية الأمن والحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

