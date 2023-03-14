اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 مارس 2023 09:55 م
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طفلة أمريكية تقتل أختها بمسدس عن طريق الخطأ في ولاية تكساس

الثلاثاء، 14 مارس 2023 09:14 م
طفلة أمريكية تقتل أختها بمسدس عن طريق الخطأ في ولاية تكساس الشرطة الامريكية
وكالات

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قتلت طفلة في الثالثة أختها البالغة أربع سنوات بعدما أطلقت النار عليها بالخطأ من مسدس نصف آلي في تكساس، على ما أفادت الشرطة الأمريكية.

وتشكل هذه المأساة أحدث مثال على الآثار الوخيمة لانتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، وفق "سكاي نيوز".

وأشار المسؤول في شرطة هاريس الواقعة بضواحي هيوستن إد غونزاليس إلى أنّ الطفلة "استطاعت الوصول إلى مسدس نصف آلي محشو بالرصاص"، مضيفاً أنّ أفراد العائلة سمعوا طلقة نارية فتوجّهوا سريعاً نحو الغرفة ليعثروا على الطفلة البالغة أربع سنوات جثةً".

وأُعلنت وفاة الطفلة فوراً.

 


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