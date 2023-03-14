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ضبط هارب من 29 قضية في محطة سكة حديد الأقصر

الثلاثاء، 14 مارس 2023 11:38 ص
ضبط هارب من 29 قضية في محطة سكة حديد الأقصر رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الأقتصادى جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين ، حيث نجحت في ضبط (أحد الأشخاص) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى الجنايات بالحبس 5 سنوات ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدى جابر بالإسكندرية.
 
وتمكنت من ضبط (أحد الأشخاص) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضيتين  بإجمالى مدد حبس بلغت 5 سنوات ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد الأقصر، وضبط (أحد الأشخاص) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 29 قضية ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد بنى سويف.
 
 

تنفيذ الاحكام

هاربون من الاحكام

الداخلية



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