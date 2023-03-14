ضبط هارب من 29 قضية في محطة سكة حديد الأقصر

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت ا لإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الأقتصادى جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين ، حيث نجحت في ضبط (أحد الأشخاص) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى الجنايات بالحبس 5 سنوات ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدى جابر بالإسكندرية.

وتمكنت من ضبط (أحد الأشخاص) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضيتين بإجمالى مدد حبس بلغت 5 سنوات ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد الأقصر، وضبط (أحد الأشخاص) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 29 قضية ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد بنى سويف.