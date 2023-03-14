ضبط شخص استولى على 2.750 مليون جنيه من 6 أشخاص لاستثمارها بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، من شخص ضبط حاصل على معهد فنى تجارى ويقيم بناحية مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وذلك لقيامه بالنصب والإحتيال على 6 أشخاص تقدموا ببلاغات ضده يتهمونه بالاستيلاء منهم على مبلغ 2.750 مليون جنيه لتوظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بورود محضر لمركز شرطة المنشاه محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو عبد الجليل م م ش 42 سنة حاصل علي دبلوم صناعي ويقيم دائرة مركز العسيرات وعدد " 5 " أخرين بتضررهم من المدعو أحمد ز م ع 37 سنة حاصل علي معهد فني تجاري – ويقيم بناحية نجع العسيرات دائرة مركز المنشاة لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها "2.750.000" اثنين مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيهاً لتوظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.