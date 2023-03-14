"صحة الإسماعيلية" تحرر 15 محضرا فى حملة صحية بالقصاصين

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، إنه وفق توجيهات وزارة الصحة والسكان بإستمرار الحملات على المنشآت الغذائية، وذلك لضبط وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

شَن مكتب الأغذية بإدارة القصاصين الصحية عِدة حملات متتابعة على بعض المنشآت الغذائية بمدينة القصاصين وضواحيها، حيث تم المرور الميداني على 17 منشأة غذائية، تنوعت بين محلات ومطاعم ومخابز ومنافذ لبيع الأغذية، تم خلالها سحب 13 عينة متنوعة من الأغذية المتداولة للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

وأكد الدكتور على حطب، أن تلك الحملات المتتابعة أسفرت عن تحرير 15 محضر جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية وعدم نظافة المنشآت وعرض الأغذية خارج المحال والغش التجارى، وإعدام 35 كيلو أغذية غير محتفظة بالخواص الطبيعية، والتوصية بالغلق الإدارى لـ4 منشآت غير مستوفية الاشتراطات الصحية، وبها خطر داهم علي الصحة العامة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن تلك الحملة تمت تحت إشراف الدكتورة شيرين الهادى مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة سمر حامد مدير إدارة مراقبه الأغذية، والدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية ، وأشرف الديبة مراقب أول الإداره ورئيس مكتب الأغذية وعبد الرحمن محمد وعبد الله موسي مفتشين الأغذية بالقصاصين.