ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس "ريختر" الساحل الشرقى لإقليم "كامتشاتكا" شرقى روسيا.
وذكرت المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بالإقليم - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 15 كيلومترا، وعلى بعد 194 كيلومترا جنوب شرقى مدينة "بيتروبافلوفسك كامتشاتسكى".
وأشار إلى أنه لا توجد حتى الآن أية معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.
يذكر أن المكتب الرئيسي لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم كامتشاتكا،أعلن فبراير الماضى، أن بركان شيفيلوتش قذف عمودا من الرماد البركاني بلغ ارتفاعه 6.5 كلم، حسبما نقلت RT.
وجاء في بيان الإدارة "ينتشر عمود الرماد البركاني في اتجاه الشمال الشرقي نحو خليج أوزيرني، ولا توجد مراكز سكنية على مسار انتشاره".
ووفقا لتوضيح وزارة الطوارئ، لم تسجل أي حالة لتساقط الرماد البركاني على البلدات السكنية، كما أنه لا توجد أي مجموعة سياحية في هذه المنطقة حاليا.
ويذكر أن بركان شيفيلوتش الذي ارتفاعه 3283 مترا، كان قد قذف في 19 يناير الماضي عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 6.5 كلم أيضا.
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