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رئيس هيئة قناة السويس: استثمارات لـ"ميرسك" بـ15 مليار دولار خلال 5 سنوات

الثلاثاء، 14 مارس 2023 10:59 ص
رئيس هيئة قناة السويس: استثمارات لـ"ميرسك" بـ15 مليار دولار خلال 5 سنوات اسامة ربيع
كتب سمير حسنى

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تحدث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن عبور 107 سفن في القناة أمس كأعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، موضحًا: "نستوعب 92% من سفن العالم، بدأنا تطوير عمل القطاع الجنوبي، نعمل على التوسعة والتعميق، وسيكون العمق 72 قدم، وبنهاية هذا العام سننهي المشروع، وبعد ذلك سنجعل كل القناة بعمق 72 قدما".

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "نتابع المستجدات التي تحدث كل يوم في سفن النقل البحري، وسنكون مستعدين لأي شيء، ونتعاقد مع قاطرات جديدة لاستيعاب زيادة السفن".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "أعلنا في قمة المناخ cop27، بان قناة السويس ستكون قناة خضراء في 2030، حيث حولنا الـ16 محطة مراقبة بطول القناة إلى الطاقة المتجددة تستخدم الرياح والشمس، وسيارات المرشدين كلها تحولت من الوقود الأحفوري إلى الغاز".

وأكد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: "تعاقدنا مع إحدى الشركات لجمع المخلفات الصلبة والسائلة من السفن في بورسعيد والسويس، أما ميرسك فقد تحدثت عن استثمارات قدرها 15 مليار دولار خلال 5 سنوات، وذلك عن طريق مركز للميثانول أي الوقود البديل، ونعمل على هذا الأمر بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية، وسيكون هناك خطوات سريعة للتنفيذ".


اسامة ربيع

الفريق اسامة ربيع

قناة السويس

مصر



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