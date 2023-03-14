رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد "هنجملها لزراعة 1000 شجرة مثمرة"..صور

الأقصر - أحمد مرعى

استقبل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وفد مبادرة هنجملها للتنمية المستدامة، الذي ضم المهندس محمد سعيد قبطان، منسق عام المبادرة على مستوى الجمهورية، والدكتورة رضا عطا الله منسق عام المبادرة بمحافظة الأقصر.

وقدمت مبادرة هنجملها للتنمية المستدامة، 1000 شجرة مثمرة للجامعة، لاستخدامها في تشجير كليات الجامعة، ضمن فعاليات الأسبوع البيئي؛ الذي تنظمه جامعة الأقصر، وذلك في إطار انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون شجرة مثمرة.

وشارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وفد مبادرة هنجملها، في غرس بعض أشجار الليمون والزيتون بساحة الجامعة، حيث تأتي مبادرة "هنجملها" فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، والتى تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي في مصر، وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعي البيئي للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب للمشاركة فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

وقال منسق عام مبادرة هنجملها: إن مبادرة "هنجملها" تستهدف زراعة أشجار مثمرة تحت إشراف المؤسسة، من خلال توفير الأشجار المثمرة الصالحة للزراعة ، ونقلها لأماكن زراعتها ، وتوفير الأدوات والمعدات اللازمة لزراعة الأشجار المستهدفة، فضلا عن التنسيق مع وزارة البيئة لاختيار الأماكن المطلوب زراعة الأشجار فيها.

فيما أجريت انتخابات مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بجامعة الأقصر، طبقًا للائحة النظام الأساسي، والمسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وعُقدت الانتخابات تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتورة صابرين عبدالجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، وعضوية كل من: أحمد الفاضل وكيل المؤسسين للصندوق، ومنتصر محمد السعيد، مدير الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، وعمر مصطفى الصادق، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ومصطفى محمود على حسين، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية لصندوق العلاج.



رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد هنجملها لزراعة 1000 شجرة مثمرة



رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد هنجملها لزراعة 1000 شجرة



رئيس جامعة الأقصر يشارك فى زراعة الأشجار المثمرة



زراعة 1000 شجرة مثمرة لإستخدامها في تشجير الكليات بالأقصر



