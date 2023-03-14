اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 مارس 2023 07:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسى "أهلا رمضان" بالقاهرة.. صور

الثلاثاء، 14 مارس 2023 05:26 م
رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسى "أهلا رمضان" بالقاهرة.. صور جانب من افتتاح معرض اهلا رمضان
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، المعرض الرئيسى "أهلا رمضان" بالقاهرة مساء اليوم الثلاثاء، بمشاركة 400 عارض وشركة من كبرى الشركات المنتجة والموردة للسلع الغذائية.

وتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ وفروع معارض " أهلا رمضان" بالسلع الغذائية بشكل يومى لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل الإقبال الكبير فى التوافد على المنافذ لشراء السلع بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، كما خصصت وزارة التموين أقسام داخل المجمعات الاستهلاكية كفروع لمعارض "أهلا رمضان "، حيث يوجد مخزون استراتيجى من جميع السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين فى المتوسط من 4.5 إلى 6 أشهر.

افتتاح معرض أهلا رمضان
افتتاح معرض أهلا رمضان

 

الدكتور مصطفى مدبولى يفتتح معرض اهلا رمضان
الدكتور مصطفى مدبولى يفتتح معرض اهلا رمضان

 

جانب من افتتاح المعرض
جانب من افتتاح المعرض

 

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

رئيس الوزراء يفتتح اهلا رمضان
رئيس الوزراء يفتتح اهلا رمضان

 

رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان
رئيس الوزراء يفتتح معرض اهلا رمضان

 


اهلا رمضان

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة