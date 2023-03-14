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دجال عراقى فى قبضة الأمن.. دون "تعاويذ" على أجساد ضحاياه من النساء "فيديو"

الثلاثاء، 14 مارس 2023 02:15 م
دجال عراقى فى قبضة الأمن.. دون "تعاويذ" على أجساد ضحاياه من النساء "فيديو" سيدة عراقية تعرضت للابتزاز
كتب: أحمد جمعة

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ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي، القبض على رجل ادعى أنه "روحاني" بعد أن ابتز 250 ضحية وفقا لاعترافاته.

ووفقا لشهادة "المبتز" فإنه "لا يعرف شيئا عن الروحانية، لكنه كان يبتز النساء".، مضيفا : "كنت أبتز السيدات اللاتي يأتين إلي بصورهن ما لم يرسلن الأموال لي".

وبحسب فيديو نشرته الصفحة الرسمية للأمن الوطني العراقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ المتهم عمله بنشر رقم هاتفه على قنوات التعارف ويكتب اسمه "سيد علي للعلاج الروحاني" واستقبل نحو 1500 اتصال.

وكان يكتب على أجساد النساء اللاتي يقدمن إليه بعد أن يتعرين أمامه ويبتزهن بها بعد ذلك.


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