"حياة كريمة" 1620 مشروعا داخل 116 قرية بمحافظة أسوان.. صور

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عطاياها من تنفيذ مشروعات كبرى تحول القرى النائية البسيطة إلى مجتمع حضارى متطور يتمتع بالعديد من المبان الخدمية ومزود بالمرافق الأساسية الكاملة بجانب مقومات التعليم والصحة وغيرها من تحقيق "حياة كريمة" لسكان هذه القرى والمجتمعات الريفية البسيطة.

وفى أقصى صعيد مصر حيث محافظة أسوان، دخلت المبادرة الرئاسية لقرى مراكز المحافظة بالكامل ونفذت العديد من المشروعات وجارى استكمال الباقى منها، ويرصد "اليوم السابع" بالأرقام هذه المشروعات التى تم وجارى تنفيذها وعدد القرى التى تنفذ فيها.

وأهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وثمارها الإيجابية فى الارتقاء بالظروف الاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية وغيرها من الظروف المجتمعية، بجانب تحسين مستوى المرافق العامة وتوفير خدمات البنية الأساسية من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بكافة القرى والنجوع المستهدفة.

ومبادرة الرئيس "حياة كريمة لتطوير الريف المصرى"، جارى تنفيذها داخل 39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و 380 نجع وكفر وتابع بمحافظة أسوان، وشهدت الانتهاء من 612 مشروعاً، فيما جارى العمل فى 1008 مشروعاً آخرين بإجمالى 1620 مشروعاً، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليارا و208 مليون جنيها.

وتشمل المبادرة الرئاسية جميع قرى مراكز محافظة أسوان والتى ستشهد طفرة وتغيير شامل للحياة بشكل مرحلى لتكون بذلك هدية الدولة المصرية لمواطنيها.



التلاميذ-داخل-الفصول



أهالى-القرى



تطوير-المدارس



تعمير



تلاميذ-المدارس



توفير-مظلات_1



خدمات-زراعية-لأهل-القرى



كبارى-جديدة



مجمع-خدمات



مجمع-خدمات-زراعية



مدارس_1



مدارس-جديدة_2



ملاعب



نقطة-إسعاف