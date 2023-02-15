البنتاجون تمنح شركتين عقودا بـ522 مليون دولار لتصنيع ذخيرة لأوكرانيا

كتبت: نهال أبو السعود

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية أوامر لشركتين لإبرام عقود بقيمة 522 مليون دولار لتصنيع ذخيرة مدفعية من عيار 155 ملم إلى أوكرانيا، وفقا لصحيفة ديفينس بوست الأمريكية.

وبحسب التقرير، تم إرسال الطلبات من البنتاجون إلى شركتي نورثروب جرومان سيستسمز وجلوبال ميلاتيري بروداكتس ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الذخيرة الجديدة في مارس المقبل.

وأضاف التقرير أنه يتم تمويل العقد من جانب مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية التابعة للبنتاجون، وأنه في نوفمبر الماضي، قال مسؤول أمريكي إن القوات الروسية تطلق نحو 20 ألف قذيفة مدفعية في اليوم، بينما يتراوح المعدل الأوكراني بين 4000 و 7000 طلقة في اليوم - وهو رقم أسرع مما يمكن للمصنعين الغربيين المتحالفين مع أوكرانيا إنتاجه لمواكبة ذلك، وتراجعت المعدلات منذ ذلك الحين.

أعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر عن احدث حزمة مساعدات عسكرية لاوكرانيا بقيمة تزيد على مليارى دولار، وأوضح البنتاجون أن الحزمة تشمل ذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ (هايمرس) وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم ومركبات مضادة للألغام، وأضاف أن حزمة المساعدات تشمل أيضًا وحدتي دفاع جوي من طراز (هوك) وصواريخ دقيقة التوجيه.

من ناحية أخرى، أعلن ممثل للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن برنامج إضافي يصل إلى 25 مليون يورو لدعم أوكرانيا لإزالة الألغام من الأراضي المحررة وسيشمل التمويل الإضافي المعدات الأساسية لإزالة الألغام ودعم قدرات السلطات الأوكرانية على الإدارة الفعالة للقطاع الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام.

وأوضح أن الدعم الإضافي من الاتحاد الأوروبي سيعزز قدرات السلطات الأوكرانية على معالجة التلوث واسع النطاق الذي تسببه الألغام والمخلفات المتفجرة في سياق الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا.