حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار فى الموسكى

كتب كريم صبحى

قررت نيابة وسط القاهرة، حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة الموسكى.

ونجحت الداخلية فى ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط كل من (5 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة) .. حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "ملك أحدهم"، وعُثر بداخله على (حفرة بقطر 1,5 × 1,5 متر وعمق 3 أمتار - أدوات الحفر والتنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.