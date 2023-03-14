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حبس عاطلين بتهمة سرقة كابلات كهربائية من داخل مدرسة بـ15 مايو

الثلاثاء، 14 مارس 2023 04:31 م
حبس عاطلين بتهمة سرقة كابلات كهربائية من داخل مدرسة بـ15 مايو كابلات -أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة التبين حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مواتير وكابلات كهربائية من داخل مدرسة بمدينة 15 مايو، واعترف المتهمين بتكوينهما تشكيل عصابى لسرقة الكابلات الكهربائية، وبيعها لأحد تجار الخردة، وأضاف المتهمين فى اعترافهما بمراقبة المكان قبل سرقته وتقسيم حصيلة المسروقات فيما بينهما.

 

وكانت أجهزة الأمن تمكنت من ضبط شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة كمية من المحولات والمواتير والكابلات الكهربائية من داخل إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزتهما المضبوطات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.


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