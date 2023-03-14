حادث تصادم سيارة نقل وأخرى أجرة على طريق الإسكندرية الصحراوى.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شهد طريق الإسكندرية الصحراوي حادثا مروريا بسبب تصادم سيارة نقل مقطورة وسيارة أجرة ميكروباص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة ميكروباص، وسيارة نقل ووجود مصابين بطريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية ، مدعومة بسيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.







جانب من الحادث



حادث تصادم بطريق الصحراوي_1