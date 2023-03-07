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مصرع شخص صدمته سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى

الثلاثاء، 07 مارس 2023 02:42 م
مصرع شخص صدمته سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة بطريق إسكندرية الصحراوى نطاق مدينة الشيخ زايد وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفى أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب فى وفاته جري نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة مستشفى الشيخ زايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببه فى الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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