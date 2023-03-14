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حادث تصادم سيارة نقل وأخرى أجرة بطريق صحراوى الإسكندرية.. صور

الثلاثاء، 14 مارس 2023 12:26 ص
حادث تصادم سيارة نقل وأخرى أجرة بطريق صحراوى الإسكندرية.. صور حادث تصادم سيارة نقل وأخرى أجرة
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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شهد طريق إسكندرية الصحراوي حادثا مروريا بسبب تصادم سيارة نقل مقطورة وسيارة أجرة ميكروباص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم  لسيارة ميكروباص، وسيارة نقل ووجود مصابين بطريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية ، مدعومة بسيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.


 

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 

حادث تصادم بطريق الصحراوي_1
حادث تصادم بطريق الصحراوي_1

 

حادث مروري بطريق الصحرواي
حادث مروري بطريق الصحرواي

 


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