جامعة المنصورة الجديدة تنظم ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي

الدقهلية :محمد الحبشي

نظمت كلية المعاملات القانونية الدولية ب جامعة المنصورة الجديدة، ندوة علمية بعنوان التنظيم القانوني للذكاء الإصطناعي "وإشكالية العلاقة بين البشر والآلة" حيث أصبح الذكاء الإصطناعي حقيقة واقعية تحاكي الذكاء البشري وتتفوق عليه أحيانا كثيرة وذلك في مختلف قطاعات وعلوم الحياة كالقطاع الطبي والهندسي والعسكري وعلى الصعيد التعليمي بوجه عام.

وصرح الدكتور "سامي عبد الكريم" بأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تلعب دورا حيويا في تسريع الإنجاز وزيادة وتيرة الإنتاج، من خلال قدرتها على انتقاء أفضل الخيارات المتاحة والاستجابة للمتغيرات بمرونة وسرعة عالية، إلا أن استخدام تلك التكنولوجيا، يثير العديد من الصعوبات والتحديات لا سيما فيما يتعلق بالمسؤولية الناشئة عن استخدام هذه التقنية، ومدى ملائمة وقدرة التشريعات الحالية على استيعاب الخصائص الفريدة المميزة لها.

وقدمت الندوة طرحًا وناقشت بعض التحديات القائمة التي تفرضها تقنية الذكاء الاصطناعي أو تلك التي يمكن أن تثور في المستقبل، خاصة مع التطور الهائل والسريع لتلك التقنية، واستخدامها على نطاق واسع، وسلطت الضوء على ملامح الإطار القانوني الوطني والدولي المنظم لتقنية الذكاء الاصطناعي، بهدف تحديد ما الذي ينبغي أن يكون عليه القانون لمواجهة المخاطر الناشئة عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي والتحديات الأخلاقية المرتبطة باعتماد تلك التقنية في حياتنا.

وناقشت الندوة العديد من المحاور المختلفة بداية بالمسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وتقدمها الدكتورة دينا أمين مدرس القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ، ويركز هذا المحور على بيان مدى استيعاب قواعد المسؤولية المدنية لخصوصيات الذكاء الاصطناعي والجهود التشريعية المبذولة فيما يتعلق بهذا الشأن في القانون المقارن، واستعرض المحور الثاني التعاقد من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي ويقدمها الدكتور وليد وهبة أستاذ القانون التجاري المشارك بالجامعة العربية المفتوحة.

وناقش هذا المحور إعطاء تصور لأشكال التعاقد من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي وانعكاسات ذلك على تكوين العقود وتنفيذها ويتحدث المحور الثالث عن المسؤولية الجنائية الناشئة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الدكتورة نسرين الإمام والحاصلة علي دكتوراه في القانون الجنائي جامعة المنصورة، ويركز هذا المحور على بيان الجرائم الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي وسبل مواجهتها في القانون المصري والمقارن ويأتي ختاماً بالمحور الرابع عن المسؤولية الدولية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي الدكتور أبو بكر الديب (مستشار بهيئة النيابة الإدارية).

ويركز هذا المحور على موقف القانون الدولي من استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الأعمال القتالية والحروب، وأثر ذلك في تطور قواعد المسؤولية الدولية، ويلقي الدكتورهيثم عيسى مناع المنتدب للتدريس بكلية المعاملات القانونية مقدمة عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والقانون