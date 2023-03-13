رئيس جامعة المنصورة يفتتح الملتقى التوظيفى الحادى عشر بكلية الصيدلة

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الملتقى التوظيفى الحادى عشر والذى تنظمه كلية الصيدلة بجامعة المنصورة، بمشاركة لجنة التدريب والتوظيف "ETOP"، وذلك يومى الإثنين والثلاثاء 13 ، 14 / 3/ 2023.

وذلك بريادة الدكتور محمود محمد المليجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة منال محمد عيد عميد كلية الصيدلة، الدكتورة ماجدة نصر، نائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة رشا فتحى بروة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد بشير سليم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هانى إبراهيم قناوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور هانى إبراهيم قناوى، أن تنظيم الملتقى فى إطار حرص كلية الصيدلة جامعة المنصورة على مستقبل طلابها وخريجيها وتوفير فرص تدريب وعمل لهم، وسجل الملتقى حضور عدد 750 من الطلاب بالفرق الدراسية المختلفة والخريجين.