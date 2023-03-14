تكليف الدكتور محمد حسن مديراً طبياً لمستشفى الكرنك الدولى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أصدر الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، قرارا بتكليف كل من الدكتور محمد حسن محمد، رئيس قسم الجراحة، مديرا طبيا بالمستشفى، والدكتور زياد عبدالرؤوف إسماعيل، مدير العمليات بالمستشفى، نائبا له.

وقال الدكتور خلف عمر، إن هذا القرار يأتي في إطار تحسين مستوى العمل داخل المنظومة الطبية بالمستشفى، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمرضى بداخلها بصفة خاصة ومتلقيها على وجه العموم، مؤكداً أن المستشفى شهدت خلال الفترة الماضية، النجاح في إجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة، في مختلف التخصصات وبإشراف نخبة من الأطباء المتميزين.

يذكر أن الدكتور محمد حسن، المدير الطبي الجديد للمستشفى كان يشغل منصب رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى الكرنك الدولي، وأخصائي الجراحة العامة وجراحة المناظير، وحاصل على ماجستير الجراحة العامة وجراحة المناظير، ودكتوراه الجراحة العامة وجراحة المناظير (د).

وكان الدكتور زياد عبدالرؤوف إسماعيل، نائب المدير الطبي الجديد، يشغل منصب مدير العمليات بمستشفى الكرنك الدولي، ونائب رئيس قسم الجراحة العامة، وأخصائي الجراحة العامة وجراحة المناظير، حاصل على ماجستير الجراحة العامة وجراحة المناظير، ودكتوراة الجراحة العامة، وجراحة المناظير (د)، وعضو مجلس نقابة أطباء الأقصر، وأمين مساعد صندوق نقابة أطباء الأقصر.

فيما كشف الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل تشخيص وعلاج مرض السكري عند الأطفال، وذلك على يد أمهر الأطباء داخل عيادة الأطفال بالمستشفى، حيث إن الكشف مجانا لمنتفعى التأمين الصحي الشامل، ولغير منتفعي التأمين الصحي الشامل يمكن التوجه بشكل مباشر للكشف بعيادة الروماتيزم والتأهيل بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر والكشف بأسعار تنافسية.