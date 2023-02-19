مدير مستشفى الكرنك بالأقصر يكشف تفاصيل تشخيص وعلاج تيبس الكتف

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تقدم المستشفى خدمات علاجية متنوعة، ومنها تشخيص وعلاج تيبس الكتف، والتي من الممكن أن تكون بداية أعراض حالة مرضية تُعرف بـ ( الكتف المتجمدة).

وأضاف الدكتور خلف عمر لـ"اليوم السابع"، أن أعراض المرض قد تبدأ بسيطة وتزداد بمرور الوقت، وعلى الرغم من إن أسباب هذه الحالة قد تكون غير مُحددة، إلا أنه من المُرجح أن الإصابة بالمرض تعقب تثبيت الكتف لفترات طويلة بعد الجراحة أو كسور الذراع، ومن أهم عوامل الخطورة التي تزيد من فُرص الإصابة بتيبس الكتف ما يلي:- (النساء بعد عمر الأربعين - حالات انعدام أو قلة الحركة (كسور الذراع، أو الجراحة، أو السكتة الدماغية) - بعض الأمراض (السكري، والباركنسون، أمراض الغدة الدرقية).

وأوضح مدير مستشفى الكرنك الدولى، أنه في عيادة الروماتيزم والتأهيل بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، يتم تشخيص تيبس الكتف وتحديد العلاج المناسب لكل حالة على يد نخبة من أفضل أطباء الروماتيزم والمناعة، حيث يمكن الكشف في عيادة الروماتيزم والتأهيل بمستشفى الكرنك الدولي يوم الأحد والأربعاء والخميس من كل أسبوع، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد للكشف، ويتم الكشف مجاناً لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، ولغير منتفعي التأمين الصحي الشامل ممكن تتوجه بشكل مباشر للكشف بعيادة الروماتيزم والتأهيل بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر والكشف بأسعار تنافسية.

وفى نفس السياق صرح الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تقدم المستشفى خدمات متنوعة وأبرزها "الإحليل السفلي" وهي أحد الاختلافات الخلقية الشائعة التي يولد بها الطفل، وتعني عدم وجود فتحة خروج البول في موضعها الطبيعي وقد تكون مصحوبة بضيق في مجرى البول، ويتم اكتشاف هذه المشكلة خلال فحص الطبيب للطفل بعد الولادة.