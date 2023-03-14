اليوم السابع
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تعيين حجاجى منصور مديراً تنفيذياً لمستشفيات قنا الجامعية لـ3 سنوات

الثلاثاء، 14 مارس 2023 10:33 ص
تعيين حجاجى منصور مديراً تنفيذياً لمستشفيات قنا الجامعية لـ3 سنوات حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية
قنا صابر سعيد

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أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزراي رقم 443 بتعيين الدكتور حجاجي منصور، مدرس الأمراض الصدرية بطب قنا، مديراً تنفيذياً لمستشفيات قنا الجامعية لمدة ثلاث سنوات قادمة.

 

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إنه تم ترشيح الدكتور حجاجي منصور نظراً لدوره في الإدارة الفعالة للمستشفيات الجامعية خلال الفترة الماضية ولما يملكه من رؤية لتطوير العمل بها، وفقاً لرؤية وضاحة تهدف في الاساس إلى تحسين الخدمة الطبية المقدمة لأبناء إقليم جنوب الصعيد.


يذكر أن الدكتور حجاجي منصور يشغل وظيفة مدرس بقسم الأمراض الصدرية بطب قنا وحاصل على دكتوراه مناظير الصدر وأورام الرئة، وشغل منصب مدير مستشفى الطوارئ بجامعة جنوب الوادي.


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