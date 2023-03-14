"تربية الوادى الجديد" تعقد مؤتمر شباب الباحثين عن الاقتصاد الأخضر غدا

الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

أعلنت كلية التربية جامعة الوادى الجديد ، عن تنظيم المؤتمر الخامس عشر لشباب الباحثين تحت عنوان "دور التعليم فى تنمية الاقتصاد الأخضر"، بكلية التربية، وذلك غدا الأربعاء بمسرح كلية التربية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماهر زنقور عميد الكلية، والدكتور أسامة زين العابدين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيس المؤتمر، وتم توجيه دعوات حضور لممثلى لبعض الوزارات ذات الصلة بموضوع المؤتمر، كالتربية والتعليم ووزارة الرى وذلك فى محاولة لربط البحوث بالواقع وأن يسهم البحث العلمى فى خدمة المجتمع والبيئة.

وقال الدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية، أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع الباحثين وطلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس على تضمين الإقتصاد الأخضر فى مقررات التعليم العام، وإعداد خريج يتوافق مع متطلبات سوق العمل فى ضوء الاقتصاد الأخضر وإعداد برامج تدريب فى الجامعات لإكساب الطلاب مهارات فى تطبيق متطلبات على الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تطبيق استراتيجيات لتحويل الروضات والمدارس والجامعات إلى التعليم الاخضر، وتأهيل الطلاب والخريجين للتعامل مع الاستثمارات الخضراء، وإعداد نظم متخصصة للجامعة تستهدف الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الأخضر، وتطوير التشريعات والأنظمة والمؤسسات اللازمة للتحول إلى البناء الاخضر.

وأكد الدكتور أسامة زين العابدين رئيس المؤتمر، أن أهداف المؤتمر تتمثل فى تأهيل كادر الباحثين الشباب لإدارة المؤتمرات العلمية بكفاءة، وإبراز الجهود العلمية الحديثة وآخر ما توصلت إليه البحوث فى مجال التعليم الأخضر، وذلك من خلال عدة محاور تتمثل فى: الاقتصاد الأخضر أهمية عظيمة لمواجهة التحديات الخضراء وتعزيز شراكات جديدة بين مؤسسات التعليم العالى تعزيز شراكات جديده بين مؤسسات التعليم الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلى والقطاع الخاص بالاضافة إلى أن الاقتصاد الاخضر وسيلة لتحقيق التنمنة المستدامة، وتقديم مقترحات لتطوير التعليم الجامعى فى ضوء متطلبات الاقتصاد الاخضر واستعراض ابرز التجارب الدولية والاقليمية الرائدة فى مجال التحول إلى الاقتصاد الاخضر والاستفادة منه فى التعليم الجامعى.

ومن جانبه قال الدكتور محمد على قاسم مقرر المؤتمر، أن مؤتمر شباب الباحثين الذى تحرص كلية التربية على عقده سنويا فرصة لتبادل الخبرات والإطلاع على كل جديد فى مجال العلوم التربوية، وكذلك صقل المهارات البحثية ومهارات تنظيم المؤتمرات لدى شباب الباحثين، مشيراً إلى أن المؤتمر سيطرح فى نسخته الخامسة عشر مبادرات تتعلق بالإقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة التى تم تنفيذها سواء داخل الكلية أو بمحافظة الوادى الجديد.