تجديد اعتماد شهادة TSM لمحطة معالجة صرف صحى محلة الدمنة بالدقهلية للمرة الثالثة

الدقهلية :محمد الحبشى

أعلن خالد حسين نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، تجديد اعتماد محطة معالجة صرف صحى محلة الدمنة لشهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM للمرة الثالثة، والتى تعمل بطاقة 2000 متر مكعب/يوم، بنظام قنوات أكسدة (كروجر)، بقيادة هانى شاكر مدير المحطة

وأوضح نصر، أن الشركة لديها الآن 33 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM نصيب محطات الصرف الصحى المعتمدة منها 24 محطة معالجة صرف صحى، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.

وأضاف أن تجديد اعتماد محطة معالجة صرف صحى محلة الدمنة لشهادة TSM يأتى ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتنفيذاً لخطة عمل قطاع التشغيل والصيانة بالشركة لعام 2024/2023.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة من ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بشأن رفع كفاءة المحطات وحصولها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة لاستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويذكر أن شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، هى إحدى الشهادات الدولية التى تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وتضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم خدمة أفضل مطابقة لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.