بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك بحفل سفارة الفاتيكان بالعيد العاشر لتنصيب البابا فرنسيس

كتب: محمد الأحمدى

شارك البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، فى احتفال العيد العاشر لتنصيب قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في العالم.

وأقيم الاحتفال بمقر سفارة الفاتيكان، بالزمالك، في ضيافة سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، بمشاركة عدد من الآباء المطارنة، والكهنة، والرهبان والراهبات، كما شارك أيضًا ممثلو مختلف الكنائس المسيحية بمصر، وعدد من الوزراء، والسفراء، والشخصيات الأخرى.

واحتفلت الكنيسة الكاثوليكية الأحد الماضى، بعيد رسامة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك للأقباط الكاثوليك بمصر، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

وولد الأنبا إبراهيم إسحق فى 19 أغسطس 1955 في قرية "بني شقير" في محافظة أسيوط، ودرس الفلسفة واللاهوت في معهد المعادي الخاص بالكنيسة الكاثوليكية، وتمت سيامته كاهنا في 7 فبراير 1980، وعُيّن راعيا لكنيسة الملاك ميخائيل في حدائق القبة والمليح، سافر إلى روما لمواصلة دراساته في الجامعة البابوية الغريغورية، وحصل على درجة الدكتوراه في علم اللاهوت العقدي، من 1990 إلى 2001.

وعين الأنبا إبراهيم أسحق مديرا للكلية الإكليريكية حتى العام 2000، سافر الأنبا إبراهيم إسحق سافر الأنبا إلى الخارج لمدة عام، ثم عاد بعدها لإدارة معهدالتربية الدينية في السكاكيني، ومدرسا في الإكليريكية وكلية العلوم اللاهوتية فى السكاكينى.

وشغل منصب رئيس معهد المعادى بالكنيسة الكاثوليكية، ثم عمل لفترة وجيزة ككاهن أبرشى لكاتدرائية البطريرك في القاهرة ، عين الأنبا إبراهيم إسحق راعى الفترة وجيزة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر ، و في 29 سبتمبر 2002 تمت رسامته مطرانا لإيبارشية المنيا، خلفا لبطريرك الكاثوليك الكاردينال أنطونيوسنجيب، الذي كان مطرانا لإيبارشية المنيا في ذاك الوقت.