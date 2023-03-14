بدء نقل الباعة الجائلين وإخلاء الشوارع لتسيير الحركة المرورية فى نجع حمادى

قنا صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز و مدينة نجع حمادي بقنا، فى بيان لها، أنها تسعى إلي إخلاء جميع شوارع المدينة من الباعة الجائلين ومفترشي الطرق مع الحرص على توفير بدائل لهم، وذلك لضمان عدم عودتهم للشارع وأيضا حفاظاً على الحركة المرورية والمظهر العام للمدينة.

وبدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، نقل الباعة الجائلين ومفترشي الطرق بمحيط بنك القاهرة، وتفريغ المنطقة بالكامل من الاشغالات، ونقلهم إلي حديقة الأسرة سابقا، بشارع 15 مايو، كمكان مؤقت حتى يتم الانتهاء من السوق الحضاري الذي يجري إنشاءه بترعة الضمرانية.

وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية، أن الوحدة المحلية تقوم بشن حملات لرفع الاشغالات بشكل يومي ودوري على الشارع، لضمان عدم عودة الباعة مرة أخرى، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بالنجع وحضور طلعت عبدالشافي، وعماد محمود نائبا، رئيس المدينة، ومسؤول شرطة المرافق، ومديري إدارات النظافة والاشغالات بالوحدة.

وتابع رئيس المدينة، أن سيتم إخلاء جميع الشوارع الرئيسية والطرق العامة من الاشغالات والتعديات تباعاً ونقلهم إلي المكان المؤقت، فضلاً على تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة حفاظاً على المظهر العام وعودة الانضباط لشوارع نجع حمادي، لافتاً إلى أنه تجري تلك الحملات تنفيذاً لتوجيهات وحرص اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على تكثيف تلك الحملات لتسير حركة المرور بالطرق الرئيسية بالمدن.