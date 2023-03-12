رئيس مدينة نجع حمادى يتفقد الشوارع ويشدد على النظافة والتشجير بأول أيام عمله

قنا صابر سعيد

تفقد أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي ، سيراً على الأقدام، شوارع وسط مدينة نجع حمادي، للتعرف على متطلبات الأهالي عن كثب، والعمل على حلها طبقاً للوائح والقانون، وذلك في أول أيام عمله بعد توليه رئاسة المدينة، رافقه طلعت عبد الشافي وعماد محمود، نائبا رئيس الوحدة.

وأوضح أنور، أن مدينة نجع حمادي من أكبر مدن المحافظة، لافتاً أنه يجرى التنسيق مع جميع الجهات المعنية ولاسيما شرطة المرافق والعمل على إزالة جميع اشغالات والتعديات على الشوارع العامة والرئيسية، تسيراً لحركة المرور وعودة الانضباط بشوارع النجع.

وأضاف رئيس المدينة، أنه جرى التشديد على النظافة العامة بالشوارع وتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة وتفريغ الصناديق، للحفاظ على المظهر العام والحضاري للمدينة، فضلاً على تكثيف أعمال صيانة كشافات الإنارة، زراعة الأشجار بالشوارع الرئيسية والميادين، وذلك استكمالاً لأعمال السادة رؤساء مدينة نجع حمادي السابقين، معرباً عن شكره الكبير لهم لما قدموه للشارع.

وتابع رئيس المدينة، أنه سيتم الدوام والمواصلة على المرور الدوري على شوارع المدينة وتوابعها من قبل المعنيين بشكل يومي، للوقوف على المستجدات وكذلك المشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وحرص اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا على التواصل بشكل مباشر مع المواطنين والعمل على تلبية متطلباتهم وفقاً للقانون.