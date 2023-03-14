اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 مارس 2023 10:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

الثلاثاء، 14 مارس 2023 09:35 ص
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات اجتماع الحكومه-ارشيفيه
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية. 
 
 

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

الحكومة

ملفات اقتصادية

ملفات اجتماعية



الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يستعرض مع مسئولى "جنرال موتورز" الفرص الاستثمارية للشركة فى مصر

الإثنين، 13 مارس 2023 07:22 م

رئيسا وزراء مصر والدنمارك يترأسان جلسة مباحثات موسعة.. مدبولى: توسيع نطاق العمل بمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على قمة الأولويات.. فريدريكسن تؤكد تطلع بلادها لتعزيز التعاون مع مصر فى مختلف المجالات

الإثنين، 13 مارس 2023 07:10 م

رئيسة وزراء الدنمارك تعرب عن تقديرها لدور مصر فى تحقيق الاستقرار الإقليمى والدولى

الإثنين، 13 مارس 2023 07:08 م

مصر والدنمارك يمددان اتفاقية التعاون الاستراتيجى بشأن الطاقة لمدة 5 سنوات.. صور

الإثنين، 13 مارس 2023 04:47 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة