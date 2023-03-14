بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفاتالثلاثاء، 14 مارس 2023 09:35 ص
اجتماع الحكومه-ارشيفيه
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